تُعدّ Karnov Group مثالاً على الشركات التي تجاوزت تحديات التغيير الجذري، وخرجت منها أقوى من أي وقت مضى. تأسست المؤسسة قبل أكثر من 150 عامًا كدار نشر متخصصة في المجال القانوني، وأدركت في أوائل الألفية الثانية ضرورة إعادة توجيه نموذج أعمالها نحو مستقبل رقمي. اليوم، أصبحت الشركة أكبر مزود لخدمات المعلومات الرقمية للمهنيين القانونيين في كل من السويد والدنمارك.

يُعلق Kasper Andersen، مدير ذكاء الأعمال في Karnov Group، قائلاً: "لقد حققنا نجاحًا باهرًا في التحول إلى الخدمات الرقمية، مع تسارع نمو الشركة. على مدار العامين الماضيين، حققنا نموًا ملحوظًا، سواء من خلال النمو الذاتي أو عبر عمليات الاستحواذ."

يأتي النجاح بتحدياته الخاصة: فمع وجود مجموعة أكبر وأكثر تعقيدًا للإشراف عليها، بدأ فريق التمويل في Karnov Group يجد أن عملياته المالية الحالية وعمليات إعداد التقارير لا يمكنها التوسع لتلبية مطالب الأطراف المعنية المتزايدة من الداخل والخارج.

يقول Kasper Andersen: "يقع مقرنا الرئيسي في كوبنهاغن، لكننا من الناحية القانونية شركة سويدية، مملوكة لصندوق أسهم بريطاني. "علينا التعامل مع تأثيرات أسعار الصرف وتأثيرات المعاملات بين الشركات، كما أننا ملزمون بتقديم تقارير للإدارة ومجلس الإدارة وبنوكنا ومالكينا في لندن".

"تتزايد التعقيدات باستمرار، ومع ذلك هدفنا هو إغلاق حساباتنا بشكل أسرع كل شهر. لقد وصلنا إلى مرحلة لم يكن أمامنا فيها سوى خيارين: إما إيجاد طريقة لأتمتة بعض عملياتنا المالية، أو مواجهة حقيقة أننا سنحتاج إلى توظيف المزيد من الأشخاص مع نمو أعمالنا."

حددت الشركة مجالين تعاني فيهما عملياتها الحالية من ضغط كبير: إعداد الميزانية والتوحيد المالي.

في كل خريف، كنا نرسل عبر البريد الإلكتروني قوالب جداول بيانات الميزانية إلى جميع مديري الشركة. عندما كانوا يرسلون مدخلاتهم، كان علينا تجميع البيانات في جدول بيانات أكبر وتحميلها يدويًا إلى نظامنا المالي. يقول Kasper Andersen: "كانت مهمة يدوية شاقة، ولم يكن من الممتع أن أكون مراقب أعمال."

"لقد قمنا أيضًا بعمليات التوحيد المالي وإعداد التقارير في جداول البيانات، ووصلنا إلى نقطة أصبحت فيها نماذج جداول البيانات كبيرة جدًا ومعقدة للغاية. أردنا نظامًا أكثر قابلية للتدقيق والذي من شأنه تقليل الوقت المستغرق في إعداد الأرقام وتسويتها. " كان الهدف هو تركيز مواردنا على تحسين جودة التحليلات والتقارير، وتوفير موارد لدعم أعمال الشؤون المالية."