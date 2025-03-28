لاختيار منصة التخزين الأنسب للمستقبل، أطلق قسم المشتريات الحكومي الإسرائيلي مناقصة لاستقبال عروض من عدة موردين. وبعد عملية تقييم صارمة، اختار فريق المشتريات العرض المقدم من EMET Barmor، شريك أعمال IBM، لاستبدال أنظمة التخزين القائمة على الأقراص الدوارة بأجهزة تخزين IBM® Storage DS8910F بتقنية الفلاش بالكامل.

بالإضافة إلى ترقية أجهزة التخزين، أوصت شركة EMET Barmor بالاستفادة من ميزة النسخة المحمية المدمجة في IBM Spectrum ® Virtualize لإنشاء نسخ معزولة غير قابلة للتعديل من بيانات معاملات ITA.

يقول Shimon Rose، مدير قسم أنظمة MF في ITA: "ارتأينا أن تقنيات EMET Barmor وIBM هي الأفضل لتلبية احتياجاتنا من حيث السعر والأداء. على سبيل المثال، قدمت أجهزة التخزين من IBM أقصر زمن استرداد [RTO] مقارنة بجميع الأجهزة الأخرى التي قمنا بتقييمها. ولأننا عملنا سابقًا مع EMET Barmor، كنا واثقين من خبرتهم."

يضيف Rose: "بعد العمل مع IBM لتثبيت أجهزة التخزين الجديدة، ساعدت EMET Barmor سلطة الضرائب الإسرائيلية على استخدام خاصية نسخة محمية (Safeguarded Copy) لإنشاء نسخ لحظية من بيانات الإنتاج لا يمكن تعديلها أو الوصول إليها إلا بإذن من المسؤول. عمل مستشارو شركة EMET Barmor بطريقة احترافية للغاية وكانوا دائمًا يردون على استفساراتنا بسرعة، حتى عندما قدمنا طلبات الدعم خارج ساعات العمل المعتادة."