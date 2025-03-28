بصفتها وكالة حكومية أساسية، تُعالج سلطة الضرائب الإسرائيلية (ITA) ما معدله 8 ملايين معاملة يوميًا—وهو رقم شهد زيادة بنسبة 62% في السنوات الأخيرة. سواء كانت المعاملة تخص شركة تسدد ضرائبها أو مواطنًا يقدم طلبًا لاسترداد ضريبي، فإن كل معاملة فريدة من نوعها. تحتفظ ITA بسجلات شاملة في مركز البيانات الخاص بها، حيث تُعد هذه المعلومات أساسية لمساعدة الحكومة في جمع الإيرادات اللازمة لتوفير خدمات عالمية المستوى للمواطنين.
مع إدراكها التام لتزايد تعقيد الهجمات السيبرانية وما تشكله من مخاطر كبيرة، تعمل سلطة الضرائب الإسرائيلية (ITA) باستمرار على تعزيز أمن الأنظمة والبيانات التي تدعم عملياتها الحيوية.
ومع الارتفاع السريع في حجم المعاملات، سعت ITA إلى تحسين البنية التحتية للتخزين لضمان قدرتها على الصمود، الاستقرار، والتوسع بما يكفي لدعم عملياتها المتنامية. نظرًا لاقتراب أنظمة التخزين الحالية من نهاية فترة دعم المورد، رأت القيادة التقنية في ITA فرصة لاستكشاف طرق جديدة لتعزيز المرونة السيبرانية.
لاختيار منصة التخزين الأنسب للمستقبل، أطلق قسم المشتريات الحكومي الإسرائيلي مناقصة لاستقبال عروض من عدة موردين. وبعد عملية تقييم صارمة، اختار فريق المشتريات العرض المقدم من EMET Barmor، شريك أعمال IBM، لاستبدال أنظمة التخزين القائمة على الأقراص الدوارة بأجهزة تخزين IBM® Storage DS8910F بتقنية الفلاش بالكامل.
بالإضافة إلى ترقية أجهزة التخزين، أوصت شركة EMET Barmor بالاستفادة من ميزة النسخة المحمية المدمجة في IBM Spectrum ® Virtualize لإنشاء نسخ معزولة غير قابلة للتعديل من بيانات معاملات ITA.
يقول Shimon Rose، مدير قسم أنظمة MF في ITA: "ارتأينا أن تقنيات EMET Barmor وIBM هي الأفضل لتلبية احتياجاتنا من حيث السعر والأداء. على سبيل المثال، قدمت أجهزة التخزين من IBM أقصر زمن استرداد [RTO] مقارنة بجميع الأجهزة الأخرى التي قمنا بتقييمها. ولأننا عملنا سابقًا مع EMET Barmor، كنا واثقين من خبرتهم."
يضيف Rose: "بعد العمل مع IBM لتثبيت أجهزة التخزين الجديدة، ساعدت EMET Barmor سلطة الضرائب الإسرائيلية على استخدام خاصية نسخة محمية (Safeguarded Copy) لإنشاء نسخ لحظية من بيانات الإنتاج لا يمكن تعديلها أو الوصول إليها إلا بإذن من المسؤول. عمل مستشارو شركة EMET Barmor بطريقة احترافية للغاية وكانوا دائمًا يردون على استفساراتنا بسرعة، حتى عندما قدمنا طلبات الدعم خارج ساعات العمل المعتادة."
يوضح Rose: "ساهم الانتقال إلى مصفوفات التخزين IBM Storage DS8910F في تحسين أداء التخزين. كانت لدينا بالفعل أوقات استجابة سريعة، ولكن التخزين بتقنية الذاكرة الوميضية الجديدة اتقى بالأداء إلى مستوى جديد كليًا. في النهاية، يساعدنا هذا في تسريع النسخ الاحتياطي والاستعادة متى احتجنا إليها."
ويوضح Rose: "حتى الآن، قامت ITA باختبار خاصية Safeguarded Copy في بيئات تجريبية، وحققت نتائج ممتازة. وقد أجرينا سيناريو اختبار مع EMET Barmor، ووجدنا أنه يمكننا استعادة بيانات الإنتاج في أقل من 15 دقيقة باستخدام النسخ المحمية. إن الاستعادة السريعة تعني أن لدينا الفرصة لتقليل فترة التعطل إلى أدنى حد ممكن إذا توقفت أنظمتنا الأساسية عن العمل - سواء كان ذلك بسبب هجوم سيبراني أو مشكلة فنية."
واختتم روز قائلا: "ساعدت الترقية إلى نظام IBM FlashSystem® ITA على تقليل تكاليف الطاقة وتبريد مراكز البيانات، مع زيادة سعة التخزين دون الحاجة إلى توسيع البنية التحتية. مع دعم IBM و EMET Barmor، أصبحنا في موقع أقوى لدعم الزيادة في حجم المعاملات مع توفير حماية أقوى من التهديدات السيبرانية."
سلطة الضرائب الإسرائيلية (ITA) (الرابط موجود خارج موقع ®ibm.com) هي الجهة المسؤولة عن إدارة وجمع مجموعة متنوعة من الضرائب في جميع أنحاء إسرائيل - بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة الرواتب وضريبة العقارات والضرائب الاستثنائية. توظف ITA أكثر من 5,700 موظف، وتدير 26 مكتب تقييم إقليمي، و 4 وحدات تحقيق إقليمية، و 3 وحدات إقليمية لتحصيل الضرائب، بالإضافة إلى وحدة استخبارات وطنية.
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