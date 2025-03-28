يتعامل فريق دعم برامج IBM مع المشكلات التقنية المعقدة عبر مجموعة العملاء. إن إنتاجية هذا الفريق أمر ضروري لضمان قضاء الوقت في القضايا الصحيحة لتوفير تجربة عالمية المستوى. على الرغم من أن حل المشاكل يتطلب جهدًا بشريًا كبيرًا، إلا أنه يمكن زيادة المهارات البشرية. لهذا السبب، قاموا بإدخال watsonx في العملية للمساعدة في زيادة الإنتاجية، وتحسين تحويل المشكلات، وتقليل وقت الحل.

وكان التأثير عبر مجموعة الدعم كبيرًا. أولاً، قاموا بهندسة وتصميم حلول الذكاء الاصطناعي التي من شأنها معالجة جزء كبير من أحمال التشغيل التي يمكن أتمتتها.

تحدد الأتمتة حلولاً لحالات العملاء التي يمكن معالجتها باستخدام أصول IBM التقنية المختلفة، بما في ذلك وثائق منتجات IBM والملاحظات التقنية. من خلال تفاعل واحد مع العميل، يتم تحديد الإجابات التوليدية التي تحتوي على المعلومات من وثائق IBM أو المعلومات التقنية لحل سؤال أو مشكلة.

يعمل الذكاء الاصطناعي المدمج في watsonx على زيادة كفاءة الدعم من خلال أتمتة المهام الروتينية وتبسيط التشخيص وتحديد أولويات الحالات الحرجة. من خلال أتمتة الاستجابات والترجمات، تم بناء الذكاء الاصطناعي على IBM® watsonx.ai™ أتيحت الفرصة للمهندسين للتعامل مع القضايا المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، أتاحت قدرة تحليل دعم البرامج على تحليل مجموعات البيانات الضخمة وتحديد الأنماط من حل المشكلات بشكل أسرع.

يسمح ذلك لمهندسي الدعم بالتركيز بدقة متناهية على مهامهم المتخصصة والتفوق في ما يبرعون فيه. لقد حددوا العديد من الحالات التي يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة لتبسيط عمليات الدعم وتحسين أوقات الاستجابة وتقديم خدمة متميزة لعملائنا.