لتحقيق أقصى استفادة من موارد وحدة معالجة الرسوميات وإدارة مثيلات Kubernetes الخاصة بالنماذج اللغوية الكبيرة، نشر فريق IBM BAM أداة ®IBM Turbonomic، وهي أداة برمجية متقدمة لإدارة موارد التطبيقات. باستخدام البيانات في الوقت الحقيقي، قدمت Turbonomic توصيات ذكية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لاتخاذ إجراءات آلية تهدف إلى تحسين استغلال الموارد وزيادة كفاءتها. من خلال تحديد استراتيجيات مثلى لتخصيص الموارد، قدم الحل توصيات مخصصة يمكن للفريق إعدادها للتنفيذ تلقائيًا، مما يتيح تحسين الموارد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كأداة برمجية داخلية من IBM صُممت خصيصًا لتحسين إدارة السحابة الهجينة، التي تشمل التطبيقات المدمجة في حاويات، والأجهزة الافتراضية والسُّحب العامة، وفرت IBM Turbonomic تكاملًا سلسًا مع البنية التحتية الحالية.

يلخص توم موريس، الباحث في منصة الذكاء الاصطناعي: "تمكين Turbonomic من زيادة أو تقليل خوادم استدلال النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) ساعدني على تقليل الوقت الذي أقضيه في مراقبة الأداء."