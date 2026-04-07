الترحيل الكبير

كيف عمل استخدام IBM لأتمتة البنية التحتية على تقليل أوقات توفير Helvetia ومنح الفرق القوة
يقع المقر الرئيسي لمجموعة Helvetia Insurance Group في سانت غالن بسويسرا، وهي عضو رئيسي في سوق التأمين الأوروبي. وإنها تخدم الشركات والعملاء من القطاع الخاص في خمسة بلدان أوروبية، حيث تقوم بتصميم حلول تأمين مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء.
قبل عدة سنوات، بدأ فريق تمكين السحابة لديهم عملية نقل كاملة من مراكز البيانات المحلية إلى السحابة العامة. الهدف الطموح: نقل 200 تطبيق إلى Web Services (AWS) وMicrosoft Azure خلال عام واحد. وتطلبت هذه العملية نهجًا مبسطًا وآليًا لتوفير البنية التحتية وترحيل التطبيقات.
باستخدام IBM Terraform، أنشأ فريق تمكين السحابة في Helvetia مناطق هبوط، حسابات سحابة مهيأة بالكامل مع اتصال وسياسات، لفرق المنتج الداخلية لديهم. ثم تعاونوا مع شريك لبناء وحدات للآلات الافتراضية المحصنة والموارد الحيوية الأخرى، مما مكنهم من اتباع نهج الرفع والتحول الذي سرع الهجرة دون التضحية بالأمان أو الحوكمة.
قبل التعاون مع HashiCorp، عندما كان فريق المنتج يحتاج إلى حساب، كانت العملية تستغرق عدة أيام للتسليم. أما الآن، فما عليهم سوى ملء استمارة وتوفر لهم Terraform منطقة هبوط في غضون دقائق. في البداية، تم استخدام Terraform حصريًا داخل فريق تمكين السحابة. وبمرور الوقت، انتشر اعتماده إلى الفرق الأخرى داخل شركة Helvetia والشركات التابعة لها في أوروبا.
في عام واحد فقط، نجحت Helvetia في نقل 200 تطبيق إلى السحابة، بينما انخفضت أوقات توفير الحسابات من أيام إلى دقائق. ومن خلال ترميز البنية التحتية، عززت الشركة الامتثال وقابلية التدقيق، مع توحيد المعايير عبر AWS وMicrosoft Azure.
يتمتع المطورون في Helvetia الآن بتجربة مبسطة وخدمة ذاتية، حيث يطلبون الموارد بسهولة ويعملون دون تأخير. تخطط Helvetia لاستمرار شراكتها مع HashiCorp أثناء مواجهتها لتحديات التحديث الجديدة.
حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة IBM. مارس 2026.
IBM، وشعار IBM، HashiCorp، وTerraform هي علامات تجارية لشركة IBM Corp، مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية حول العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.