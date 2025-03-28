تجربة موقع ويب جديدة ومبتكرة تزيد من السرعة عدد الزيارات للموقع
FAW-VOLKSWAGEN و IBM
سيارات في صف واحد على الطريق السريع
تؤدي زيادة توقعات العملاء حول تجربة المستخدم الديناميكية إلى الابتكار

في الوقت الحاضر، تتجاوز السيارة مفهوم "التنقل" البسيط، حيث أصبحت تعبيراً وامتداداً للتفضيلات الشخصية وعادات استخدام الأجهزة الذكية وسيناريوهات السفر وأنماط الحياة. لقد أصبح تحسين تجربة المستخدم هو المركز الاستراتيجي لشركات السيارات، وهذا تحدٍ جديد ديناميكي وغير مسبوق مع عدم وجود خبرة سابقة يمكن الرجوع إليها.

واصلت ®IBM Consulting وشركة FAW-VOLKSWAGEN المضي قدمًا على أساس التعاون السابق لإعادة تشكيل تجربة العملاء الرئيسية بشكل كبير على الموقع الإلكتروني لشركة FAW-VOLKSWAGEN. من خلال الجهود المشتركة بين FAW-VOLKSWAGEN و IBM Consulting، تم إطلاق موقع رسمي جديد ومتنوع رسميًا في 27 مارس 2024، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا وتفاعلية أدت إلى زيادة كبيرة في زيارات المستخدمين.
إعادة تشكيل الموقع الإلكتروني حول ثلاث ركائز للنجاح

ويشير Guan Haihe، قائد مشروع تجديد الموقع الرسمي لشركة FAW-VOLKSWAGEN، إلى أن "الأداء الممتاز للموقع الرسمي الجديد يرجع إلى ثلاث نقاط: أولاً، نموذج تصميم المنتج المبتكر؛ ثانياً، تحقيق تبادل المعلومات والبيانات؛ ثالثاً اعتماد التشغيل القائم على المنتج."

الركائز الثلاث للنجاح:

  1. في مرحلة تصميم الموقع الجديد، تم استخدام أساليب التفكير التصميمي الخاصة بـ ®IBM لاكتساب رؤى حول احتياجات ومشاكل مستخدمي الموقع الإلكتروني المختلفين (المستهلكون والعملاء المحتملون والزوار وطالبو العمل ووسائل الإعلام والشركاء)، ووضع أساس متين واكتشاف التفاصيل الدقيقة لمزيد من المشاركة. وبهذه الطريقة، يمكن إنشاء المعلومات الأساسية لشركة FAW-VOLKSWAGEN—مثل العلامة التجارية للشركة والتكنولوجيا والخدمات—من منظور المستخدمين، وبلغتهم لضمان وضوح المعلومات لهم. وفي الوقت نفسه، فإن دمج أدوات تصميم الذكاء الاصطناعي في العملية لتسريع الإنتاج الإبداعي والاحتضان، يشكل تخطيطًا جديدًا لأربعة أقسام رئيسية في الموقع الإلكتروني الرسمي: العلامة التجارية والمنتج والتكنولوجيا والخدمة. يساعد ذلك المستخدمين على فهم المعلومات الخاصة بالسيارة عالية الجودة بدءًا من التجارب الصارمة إلى عمليات الإنتاج الذكية، بدءًا من إنتاج المصنع إلى القيادة على الطريق، والتركيز على السيناريوهات الفعلية التي يواجهها مستخدمو السيارات لخلق قيمة للعملاء من خلال خدمة دورة حياة المستخدمين بأكملها.

  2. لتحويل مفهوم "التركيز على المستخدم" من شعار مألوف إلى تجربة بسيطة وبديهية وسهلة الاستخدام للمستخدمين، قررت الشركة البدء من جوانب مختلفة لتحسين التفاعل. وتحقيقًا لهذه الغاية، اقترحت FAW-VOLKSWAGEN شعارًا جديدًا للموقع الإلكتروني الرسمي، "Simple, @FAW-VOLKSWAGEN." وبتوجيه من هذه النية الأصلية، حقق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة تكاملاً في المحتوى ومشاركة المعلومات ودرجة كبيرة من تبادل البيانات مع المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية الثلاث—Volkswagen وAudi وJetta—والمواقع الإلكترونية الداخلية مثل موقع التوظيف. إذا أخذنا وظيفة البحث عبر المواقع للموقع الرسمي الجديد كمثال، يمكن للمستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة من خلال محرك البحث الذكي "الشامل"، وبدعم من تبادل البيانات وتحليل البيانات، يحصلون على محتوى أكثر استهدافًا وتوصيات أكثر استهدافًا للمنتجات. بعد ذلك، كلما تم الوصول إلى المزيد من البيانات، سيتم تقديم المزيد من الوظائف المخصصة.

  3. ولتحسين الانفتاح والقدرة على التكرار المرن لتشغيل الموقع الإلكتروني الرسمي، اعتمد المشروع منظورًا يركز على الأشخاص لتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وحقق عملية "بدون رموز برمجية" وإصدار صفحة الويب. باستخدام هذا النموذج، يمكن للفرق إنشاء محتوى جديد بسرعة والاستجابة لاحتياجات العمل بشكل أسرع.

بالنسبة للموقع الإلكتروني الجديد، كان بناء تجربة شاملة وسلسة للعملاء وتاكمل الميزات المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت جزءاً مهماً من المشروع. والآن، بأخذ منتج الخدمة "جولة الجودة" كمثال، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الجديد لتحديد موعد "جولة الجودة"، وزيارة قواعد شركة FAW-VOLKSWAGEN الخمس الخاصة بالبحث والتطوير، والإنتاج، ومختبرات ضمان الجودة وغيرها من الأماكن، لتجربة كل التفاصيل شخصيًا. وهذا يسمح للمستخدمين بفهم السيارة، واكتشاف الأشخاص الذين يقفون وراءها ويقدرون جمال الصناعة ويعزز بطبيعة الحال ثقتهم في العلامة التجارية.
زيارات أكثر، وقت استجابة أقل

في يوم الإطلاق، وصل عدد زيارات المستخدمين للموقع الرسمي الجديد إلى 84000 زيارة، بزيادة قدرها 18 مرة، وبلغ متوسط وقت الزيارة 136 ثانية، بزيادة قدرها 40 مرة، مقارنةً بالموقع الرسمي السابق. "جاءني العديد من الزملاء ليخبروني أن الموقع الإلكتروني الجديد ليس مذهلاً من الناحية البصرية فحسب، بل إنه سلس من حيث التفاعل!" قال Guan Haihe المسؤول عن مشروع إعادة تصميم الموقع الرسمي لشركة FAW-VOLKSWAGEN.

في عصر الذكاء الاصطناعي، تعد العلاقة بين الأشخاص والمركبات هي علاقة شراكة أوثق، وستكون المشاريع المستقبلية مدفوعة بالرقمنة والذكاء. في المستقبل، ستستفيد المواقع الإلكترونية الرسمية للمؤسسات بشكل أكبر من نماذج الذكاء الاصطناعي لتمكين سيناريوهات المستخدم وتعزيز تجربة المستخدم. سيؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمنصة بقدرات تعتمد على البيانات لتمكين الابتكار في أعمال الذكاء الاصطناعي في هذين الجانبين:

  1. تقديم تجربة جديدة تركز على المستخدم بمساعدة الذكاء الاصطناعي والبيانات

    سيناريوهات الأعمال:     لدى FAW-VOLKSWAGEN عدد كبير من نقاط اتصال المستخدم وتراكم البيانات، ويتمكن الموقع الرسمي الجديد من الوصول إلى موارد البيانات واستخدامها بشكل كامل لتشكيل تجربة مخصصة. سيتمكن الموقع الرسمي من الوصول إلى المزيد من بيانات المستهلك في المستقبل والتواصل مع البيانات التشغيلية المتراكمة لتصميم سيناريوهات تطبيق أكثر ملاءمة عبر الإنترنت. في المستقبل، سيتمكن "المركز الشخصي" للموقع الرسمي من الوصول إلى بيانات مثل الطلبات وخدمات ما بعد البيع ومحطات المركبات. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من خدمات العملاء الأكثر تخصيصًا وغير المتوقعة للاستجابة للعملاء ودعمهم بسرعة ودقة واستقلالية أكبر.

    سيناريوهات التسويق:     يمكّن الذكاء الاصطناعي المستخدمين من تحسين جودة العملاء المحتملين، وتصفية وتسجيل العملاء المحتملين، والتركيز على تتبع الفرص ذات الإمكانات العالية، وتحسين التواصل التسويقي للمنتجات وتقديم هذه التعليقات إلى الموقع الرسمي للشركة. وهذا يساعد العملاء في الحصول على تجربة أكثر استهدافًا في عملية اختيار السيارة قبل شرائها ويؤدي إلى زيادة معدلات المعاملات.

    سيناريوهات التعليقات:     إن قنوات وأساليب تعبير المستخدم غنية ومعقدة، كما أن الموقع الرسمي يعد جسرًا مهمًا مع المستخدمين لجمع كمية كبيرة من المعلومات الخاصة بالمستخدمين. تحتوي هذه الكمية الهائلة من المعلومات المنظمة وغير المنظمة على مشاعر العملاء، وتتطلب من الشركة استخراجها وتحليلها لتمكين خطط تحسين تجربة العملاء المستهدفة والمخصصة.

    سيناريوهات ما بعد البيع:     من خلال تفويض العميل، من الممكن تحليل بيانات العملاء وسلوكيات القيادة، وتحديد العملاء ذوي القيمة العالية وإنشاء استراتيجيات تسويق مخصصة والاحتفاظ بالعملاء. يمكن للشركة أيضا دمج التعليقات في روابط البحث والتطوير والإنتاج، وتحسين تجربة جميع جوانب دورة حياة السيارة من خلال الذكاء الاصطناعي لتشكيل تآزر الحلقة المغلقة.


  2. إدارة حركة الزيارات للموقع الرسمي باستخدام الكفاءة التشغيلية للمنصة

    يتيح الموقع الإلكتروني الجديد تتبع المقاييس الرئيسية، مثل مشاهدات الصفحة (PV)، والزوار الفريدين (UV)، وأرقام التسجيل، ومعدلات تحويل حركة الزيارات لتمكين التحليلات الدقيقة وتعزيز مشاركة العملاء.

    بالإضافة إلى ذلك، من خلال دمج إمكانات التواصل والتسويق عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، يمكن تنفيذ تحسين المحتوى عبر الإنترنت لإنتاج محتوى ووظائف مرئية وتفاعلية للموقع الإلكتروني الرسمي بسرعة وزيادة التفاعل. وباستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمشغلين تصميم المحتوى وتنفيذه وتحسينه، واختصار العمل المتعلق به من شهر إلى بضعة أيام والتركيز أكثر على أهداف العمل والتوجيه الإبداعي. أدى المحتوى عالي التخصيص إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين الأداء العام لعمليات الموقع الإلكتروني الرسمي. في الوقت نفسه، وبمساعدة مساعد العلامة التجارية للمؤسسة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتوافق المحتوى الذي تم إنشاؤه تمامًا مع مواصفات العلامة التجارية للشركة ويساعد على تحسين كفاءة العملية التشغيلية عالية الجودة.
     

إن التحول الرقمي هو عملية من أنظمة متعددة تتحرك إلى الأمام جنبًا إلى جنب، ويمثل نجاح إعادة تشكيل الموقع الرسمي للشركة قفزة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لشركة FAW-VOLKSWAGEN من حيث تجربة المستخدم. في المستقبل، ستعمل شركتا FAW-VOLKSWAGEN وIBM معًا لتحقيق المزيد من النتائج المتميزة في التحول الرقمي في مختلف المجالات. واختتم Yan Ning، المدير العام لأعمال خدمات تحويل العملاء في IBM Consulting في الصين العظمى: "على مدار سنوات التعاون المتعمق بين الطرفين، التزمت IBM دائمًا بمرافقة شركة FAW-VOLKSWAGEN بدءًا من تصميم المفهوم إلى التجسيد التقني، وبناء مشاريع ابتكارية عالية الجودة بشكل مشترك لتنمية إنتاجية جديدة عالية الجودة وتعزيز التنمية المستدامة للأعمال."

شعار Faw-Volkswagen
نبذة عن FAW-Volkswagen

FAW-VOLKSWAGEN Co., Ltd. (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، تأسست في 6 فبراير 1991، وهي شركة تصنيع سيارات ركاب واسعة النطاق يتم تشغيلها بشكل مشترك من قِبل China FAW Co., Ltd و Volkswagen AG و Audi AG وشركة Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. تمتلك الشركة ثلاث علامات تجارية: Volkswagen وAudi وJetta، ويمكن أن تغطي منتجاتها سوق الراحة وسوق الرفاهية.

في عملية التطور السريع، تم تعزيز قوة البحث والتطوير التقني لشركة FAW-VOLKSWAGEN بشكل مستمر. في الوقت الحاضر، تمتلك الشركة مرافق رائدة في مجال البحث والتطوير مثل موقع اختبار السيارات، ومركز تطوير التكنولوجيا الجديدة، ومركز الطاقة الجديدة، ومنصة الاختبار، واختبار الضوضاء، وما إلى ذلك، ولديها القدرة على اختبار العملية برمتها من قطع الغيار إلى السيارات، مما يعزز مزايا شركة FAW-VOLKSWAGEN في مجال الابتكار التكنولوجي في المستقبل.

في الوقت الحاضر، تتمتع شركة FAW-VOLKSWAGEN بتعاون مربح للجانبين مع أكثر من 2400 مورد من الدرجة الأولى لبناء نظام سلسلة توريد ممتاز بشكل مشترك. التعاون مع أكثر من 1700 وكيل لتزويد المستهلكين بخدمات سيارات أفضل وأكثر ملاءمة.

بعد أكثر من 30 عامًا من التطوير، شكّلت شركة FAW-VOLKSWAGEN قاعدة إنتاج سيارات وطنية تغطي تشانغتشون في شمال شرق الصين، وتشنغدو في جنوب غرب الصين، وفوشان في جنوب الصين، وتشينغداو في شرق الصين، وتيانجين في شمال الصين.

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يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.