في يوم الإطلاق، وصل عدد زيارات المستخدمين للموقع الرسمي الجديد إلى 84000 زيارة، بزيادة قدرها 18 مرة، وبلغ متوسط وقت الزيارة 136 ثانية، بزيادة قدرها 40 مرة، مقارنةً بالموقع الرسمي السابق. "جاءني العديد من الزملاء ليخبروني أن الموقع الإلكتروني الجديد ليس مذهلاً من الناحية البصرية فحسب، بل إنه سلس من حيث التفاعل!" قال Guan Haihe المسؤول عن مشروع إعادة تصميم الموقع الرسمي لشركة FAW-VOLKSWAGEN.

في عصر الذكاء الاصطناعي، تعد العلاقة بين الأشخاص والمركبات هي علاقة شراكة أوثق، وستكون المشاريع المستقبلية مدفوعة بالرقمنة والذكاء. في المستقبل، ستستفيد المواقع الإلكترونية الرسمية للمؤسسات بشكل أكبر من نماذج الذكاء الاصطناعي لتمكين سيناريوهات المستخدم وتعزيز تجربة المستخدم. سيؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمنصة بقدرات تعتمد على البيانات لتمكين الابتكار في أعمال الذكاء الاصطناعي في هذين الجانبين:

تقديم تجربة جديدة تركز على المستخدم بمساعدة الذكاء الاصطناعي والبيانات



سيناريوهات الأعمال: لدى FAW-VOLKSWAGEN عدد كبير من نقاط اتصال المستخدم وتراكم البيانات، ويتمكن الموقع الرسمي الجديد من الوصول إلى موارد البيانات واستخدامها بشكل كامل لتشكيل تجربة مخصصة. سيتمكن الموقع الرسمي من الوصول إلى المزيد من بيانات المستهلك في المستقبل والتواصل مع البيانات التشغيلية المتراكمة لتصميم سيناريوهات تطبيق أكثر ملاءمة عبر الإنترنت. في المستقبل، سيتمكن "المركز الشخصي" للموقع الرسمي من الوصول إلى بيانات مثل الطلبات وخدمات ما بعد البيع ومحطات المركبات. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من خدمات العملاء الأكثر تخصيصًا وغير المتوقعة للاستجابة للعملاء ودعمهم بسرعة ودقة واستقلالية أكبر.



سيناريوهات التسويق: يمكّن الذكاء الاصطناعي المستخدمين من تحسين جودة العملاء المحتملين، وتصفية وتسجيل العملاء المحتملين، والتركيز على تتبع الفرص ذات الإمكانات العالية، وتحسين التواصل التسويقي للمنتجات وتقديم هذه التعليقات إلى الموقع الرسمي للشركة. وهذا يساعد العملاء في الحصول على تجربة أكثر استهدافًا في عملية اختيار السيارة قبل شرائها ويؤدي إلى زيادة معدلات المعاملات.



سيناريوهات التعليقات: إن قنوات وأساليب تعبير المستخدم غنية ومعقدة، كما أن الموقع الرسمي يعد جسرًا مهمًا مع المستخدمين لجمع كمية كبيرة من المعلومات الخاصة بالمستخدمين. تحتوي هذه الكمية الهائلة من المعلومات المنظمة وغير المنظمة على مشاعر العملاء، وتتطلب من الشركة استخراجها وتحليلها لتمكين خطط تحسين تجربة العملاء المستهدفة والمخصصة.



سيناريوهات ما بعد البيع: من خلال تفويض العميل، من الممكن تحليل بيانات العملاء وسلوكيات القيادة، وتحديد العملاء ذوي القيمة العالية وإنشاء استراتيجيات تسويق مخصصة والاحتفاظ بالعملاء. يمكن للشركة أيضا دمج التعليقات في روابط البحث والتطوير والإنتاج، وتحسين تجربة جميع جوانب دورة حياة السيارة من خلال الذكاء الاصطناعي لتشكيل تآزر الحلقة المغلقة.





إدارة حركة الزيارات للموقع الرسمي باستخدام الكفاءة التشغيلية للمنصة



يتيح الموقع الإلكتروني الجديد تتبع المقاييس الرئيسية، مثل مشاهدات الصفحة (PV)، والزوار الفريدين (UV)، وأرقام التسجيل، ومعدلات تحويل حركة الزيارات لتمكين التحليلات الدقيقة وتعزيز مشاركة العملاء.



بالإضافة إلى ذلك، من خلال دمج إمكانات التواصل والتسويق عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، يمكن تنفيذ تحسين المحتوى عبر الإنترنت لإنتاج محتوى ووظائف مرئية وتفاعلية للموقع الإلكتروني الرسمي بسرعة وزيادة التفاعل. وباستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمشغلين تصميم المحتوى وتنفيذه وتحسينه، واختصار العمل المتعلق به من شهر إلى بضعة أيام والتركيز أكثر على أهداف العمل والتوجيه الإبداعي. أدى المحتوى عالي التخصيص إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين الأداء العام لعمليات الموقع الإلكتروني الرسمي. في الوقت نفسه، وبمساعدة مساعد العلامة التجارية للمؤسسة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتوافق المحتوى الذي تم إنشاؤه تمامًا مع مواصفات العلامة التجارية للشركة ويساعد على تحسين كفاءة العملية التشغيلية عالية الجودة.



إن التحول الرقمي هو عملية من أنظمة متعددة تتحرك إلى الأمام جنبًا إلى جنب، ويمثل نجاح إعادة تشكيل الموقع الرسمي للشركة قفزة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لشركة FAW-VOLKSWAGEN من حيث تجربة المستخدم. في المستقبل، ستعمل شركتا FAW-VOLKSWAGEN وIBM معًا لتحقيق المزيد من النتائج المتميزة في التحول الرقمي في مختلف المجالات. واختتم Yan Ning، المدير العام لأعمال خدمات تحويل العملاء في IBM Consulting في الصين العظمى: "على مدار سنوات التعاون المتعمق بين الطرفين، التزمت IBM دائمًا بمرافقة شركة FAW-VOLKSWAGEN بدءًا من تصميم المفهوم إلى التجسيد التقني، وبناء مشاريع ابتكارية عالية الجودة بشكل مشترك لتنمية إنتاجية جديدة عالية الجودة وتعزيز التنمية المستدامة للأعمال."