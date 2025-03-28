مدينة ماركام

في صباح يوم خميس بارد في أواخر يناير 2020، توقفت سيارة إسعاف في مستشفى في شمال شرق تورنتو ودخل رجل خمسيني مصاب بالحمى والسعال إلى غرفة الطوارئ. بينما كان الطاقم الطبي يستعد لعلاج حالة الإنفلونزا، أضاف المريض معلومة أخرى غيرت كل شيء - فقد عاد للتو من ووهان بالصين.

بعد أن ثبتت إصابته بعدوى كوفيد-19، نُقل زائر ووهان إلى غرفة العزل وأصبح أول حالة إصابة معروفة بفيروس كوفيد-19 في كندا.

عندما بدأ ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في أونتاريو وفي منطقة يورك، بحث مسؤولو ماركهام عن أدوات مبتكرة قائمة على التكنولوجيا للحفاظ على سلامة سكان المدينة من خلال توفير معلومات موثوقة ومحدثة عن الوباء.

ولكن بعد ذلك، تواصلت إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في ماركام مع قادة المدينة المحليين بمنظور آخر في الوقت المناسب: ماذا لو لم يكن على المدينة أن تنتظر حلاً قائمًا على التقنية؟ ماذا لو كان جاهزًا الآن؟