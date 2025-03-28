أصبحت مدينة ماركام –عاصمة التكنولوجيا الفائقة في كندا –أول مدينة في كندا تنشر الوكيل الافتراضي IBM watsonx Assistant for Citizens في أثناء محاولتها للمساعدة في إبقاء المجتمع على دراية وفي أمان خلال جائحة كوفيد-19، ما أتاح للمستخدمين تلقي أحدث المعلومات عن فيروس كوفيد-19 عبر الإنترنت أو عبر الهاتف أو باستخدام تطبيق Access Markham على هواتفهم المحمولة.
نظرًا للتطور السريع لأزمة فيروس كوفيد-19 التي أثرت في مدينة ماركام في مجال الصحة العامة، احتاجت المدينة إلى منصة تقنية معتمدة لتقديم معلومات حديثة وجديرة بثقة المواطنين على مدار الساعة.
من خلال نشر الوكيل الافتراضي IBM watsonx Assistant for Citizens ، توفر مدينة ماركام معلومات موثوقة ومتسقة ودقيقة للسكان حول جائحة كوفيد-19 وتأثيرها في خدمات المدينة.
في صباح يوم خميس بارد في أواخر يناير 2020، توقفت سيارة إسعاف في مستشفى في شمال شرق تورنتو ودخل رجل خمسيني مصاب بالحمى والسعال إلى غرفة الطوارئ. بينما كان الطاقم الطبي يستعد لعلاج حالة الإنفلونزا، أضاف المريض معلومة أخرى غيرت كل شيء - فقد عاد للتو من ووهان بالصين.
بعد أن ثبتت إصابته بعدوى كوفيد-19، نُقل زائر ووهان إلى غرفة العزل وأصبح أول حالة إصابة معروفة بفيروس كوفيد-19 في كندا.
عندما بدأ ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في أونتاريو وفي منطقة يورك، بحث مسؤولو ماركهام عن أدوات مبتكرة قائمة على التكنولوجيا للحفاظ على سلامة سكان المدينة من خلال توفير معلومات موثوقة ومحدثة عن الوباء.
ولكن بعد ذلك، تواصلت إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في ماركام مع قادة المدينة المحليين بمنظور آخر في الوقت المناسب: ماذا لو لم يكن على المدينة أن تنتظر حلاً قائمًا على التقنية؟ ماذا لو كان جاهزًا الآن؟
يقع المقر الرئيسي لشركة IBM في مدينة ماركام بكندا، وهي شركة تمثل حجر الزاوية في مجتمع التقنية في المدينة منذ مطلع الثمانينيات. كان من دواعي سرور المسؤولين في مدينة ماركام أن علموا أن شركة IBM صممت مؤخرًا أداة اتصال خاصة بكوفيد-19 تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي ويمكن تشغيلها للمدينة بأكملها وفق جدول زمني سريع.
عندما بدأت التقارير ترد من الصين في أواخر عام 2019 عن تفشي فيروس كورونا في ووهان، بادر مهندسو IBM بإنشاء منصة الوكيل الافتراضي IBM watsonx Assistant for Citizens. صُممت الأداة خصوصًا لمساعدة الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية على تقديم معلومات مؤتمتة ومحدثة للجمهور في شكل محادثة سهلة الاستخدام.
يجمع Watson Assistant for Citizens بين قدرات تقنية IBM Watson Natural Language Understanding وتقنية IBM Watson Discovery لفهم الأسئلة الشائعة حول كوفيد-19 والإجابة عنها. تستمد المنصة معلوماتها من الموقع الإلكتروني لمدينة ماركام ووكالة الصحة العامة الكندية ووزارة الصحة في أونتاريو وهيئة الصحة العامة في منطقة يورك للتأكد من حصول المستخدمين على المعلومات من مصادر موثوقة.
تعاون موظفو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معًا في شركة IBM ومدينة ماركام في اليوم الأخير من شهر مارس. وبعد مرور تسعة عشر يومًا، استطاعت IBM ومدينة ماركامطرح IBM watsonx Assistant for Citizens في إعلان افتراضي خاص، وتم طرح روبوت المحادثة على موقع المدينة الإلكتروني. وبعد مرور 10 أيام، أطلق الفريق الوكيل الافتراضي الهاتفي الذي يمكن الوصول إليه باستخدام رقم مجاني. أطلقت مدينة ماركام مؤخرًا الخدمة على تطبيق Access Markham على الهاتف المحمول - ما يجعل الوصول إلى معلومات عن فيروس كوفيد-19 أكثر سهولة.
”مع استمرارنا في تقديم الخدمات البلدية الأساسية لسكان مدينة ماركام، سيثبت هذا الوكيل الافتراضي أنه أداة مفيدة للغاية خلال حالة الطوارئ الصحية العامة هذه. يقول فرانك سكاربيتي، عمدة مدينة ماركام: ”في الواقع، يمكنني أن أصفها بأنها أداة حاسمة وضرورية“.
قدم روبوت المحادثة IBM watsonx Assistant for Citizens خدمات لأكثر من 1000 مواطن في ماركام خلال أيام بعد طرحه على الإنترنت. يواصل كل من روبوت المحادثة عبر الإنترنت والوكيل الافتراضي الهاتفي خدمة أعداد كبيرة من المستخدمين وتقديم إجابات لأهم المخاوف التي تشغل بالهم، مثل
مع كل رسالة نصية ومكالمة هاتفية، يتعرف IBM watsonx Assistant for Citizens على المزيد حول نية أسئلة المستخدم. يصبح الوكيل الافتراضي أكثر مهارة في تقديم الإجابات وإحالة المستخدمين إلى مصادر أخرى للحصول على إجابات أكثر تفصيلاً. ومع استمرار تطور المعلومات المتعلقة بكوفيد-19، يتم تغذية الوكيل الافتراضي بالمعلومات المحدثة بحيث تكون محدثة باستمرار.
تتم استضافة المنصة على سحابة IBM® Cloud العامة للمساعدة في ضمان أن يكون روبوت المحادثة الافتراضي وخدمة الهاتف جاهزين دائمًا للرد على المواطنين. كما وفرت IBM المنتج مجانًا لمدينة ماركام لمدة 90 يومًا الأولى وقدمت المساعدة الفنية المتعلقة بالإعداد الأولي.
يقول العمدة سكاربيتي: ”لطالما كانت IBM شركة مواطنة عظيمة في مدينة ماركام، ويُعد الابتكار جزء لا يتجزأ من أصولنا كمدينة“. ”شكرًا لفريق العمل في IBM الكندية على هذا التعاون المهم باستخدام التقنية التحويلية وعلى مساعدتنا في الحفاظ على سلامتنا بينما نعمل جميعًا لتجاوز هذه الأزمة معًا“.
تُعد مدينة ماركام التي يقطنها أكثر من 350,000 نسمة (رابط موجود خارج موقع ibm.com) أكبر مجتمع في منطقة يورك وموطن لأكثر من 650 مكتبًا رئيسيًا للشركات وأكثر من 1,500 شركة للتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة. تُعد مدينة ماركام رائدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يوجد بها أكثر من 234 شركة أجنبية في المدينة. تأسست في تسعينيات القرن الثامن عشر، وتُعد مدينة ماركام أكثر المجتمعات الكندية تنوعًا وتتمتع بتراث غني وخدمات مجتمعية متميزة. حازت مدينة ماركام على جائزة التميز الكندية الذهبية للجودة المؤسسية ومكان العمل الصحي والعديد من الجوائز التراثية والبيئية.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أكتوبر 2020.
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