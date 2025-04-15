ولمعالجة تعقيدات عملية الاعتماد، دخلت BBB في شراكة مع Salient Process لتنفيذ التقنيات المتقدمة، وبالتحديد IBM Operational Decision Manager، و IBM Business Automation Workflow، و IBM Robotic Process Automation، و IBM Blueworks Live، بالإضافة إلى IBM watsonx Orchestrate و IBM Watson® Discovery. لقد أحدثت هذه الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ثورة في البحث عن معلومات الترخيص، مما مكّن BBB من الوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة ودقة أكبر. وقد أدى هذا التكامل السلس عبر المنصات إلى تعزيز تجربة المستخدم لكل من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. علاوة على ذلك، تم نشر الإصدار الأول من الحل في أسبوع واحد فقط، مما يسلط الضوء على كفاءته وقدرته على التكيف. أظهر اتباع نهج مرحلي على مدى تسعة أشهر، تضمن ورش عمل مع BBB لتحسين كل مكون، أن الأدوات المستخدمة قللت بشكل كبير من أوقات البحث، مما عزز الإنتاجية والتميز التشغيلي.