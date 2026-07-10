تحديث الأعمال الأساسية باستخدام أسس سحابية موثوقة

كيف تعاونت Ascendum Portugal مع IBM و Blue Chip لاكتساب المرونة باستخدام IBM® Power Virtual Server
تعمل Ascendum Portugal في سوق تنافسية للغاية لتوزيع المعدات والآلات الصناعية، حيث تظل الموثوقية التشغيلية أمراً جوهرياً، لكنها لم تعد كافية بحد ذاتها. مع توسع الأعمال وتطور توقعات العملاء، أدركت الشركة الحاجة إلى دعم النمو بمزيد من المرونة والكفاءة.
شكل هذا التطور مرحلة جديدة للمؤسسة. لم يعد السؤال يقتصر على ما إذا كانت الأنظمة موثوقة، بل ما إذا كان بإمكان Ascendum Portugal الحفاظ على مرونتها دون تعطيل ما كان يعمل بالفعل. لقد تم إتقان الموثوقية، وأصبحت القدرة على التكيف هي العامل المُميّز الآن.
ومن ثَمَّ ، فإن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب أكثر من مجرد تعديلات تدريجية. احتاجت Ascendum Portugal إلى تعزيز قاعدتها التكنولوجية القوية بنموذج تشغيلي أكثر سلاسة واستشرافاً للمستقبل. كان يجب حصر العمليات الداخلية، وتحسينها، وزيادة رقمنتها، في حين كان ينبغي على المنصة التقنية أن تدعم كلاً من الاستقرار والابتكار في آن واحد. وفي غياب استراتيجية واضحة لتطوير بنيتها التحتية، واجهت الشركة خطر زيادة العقبات التشغيلية، وتباطؤ الاستجابة لتغيرات السوق، وقيود على نموها المستقبلي.
كان التحدي استراتيجيا أكثر منه تصحيحيا: كيفية التحديث بشكل انتقائي، وتعزيز قدرة المؤسسة على التطور مع الحفاظ على الاستقرار كشرط غير قابل للتفاوض. وهنا جاء دور IBM.
كانت IBM® Power العمود الفقري لأعمال المؤسسة الأساسية لأكثر من عقدين. تم اختيار المنصة في الأصل لقوتها، لكنها ظلت محورية بفضل قدرتها على التطور بما يتماشى مع احتياجات العمل المتغيرة.
لقد ساهمت هذه العلاقة طويلة الأمد في تشكيل نهج الشركة في التحول. بدلاً من الابتعاد عن أساس موثوق، اختار الفريق البناء عليه، وتوسيع نطاق ما كان يعمل بالفعل لدعم متطلبات جديدة مع الحفاظ على الاستمرارية في العمليات الأساسية.
كجزء من هذه الاستراتيجية، تم نقل وحدة أعمال جديدة وذات أهمية استراتيجية إلى IBM Cloud، مما أدى إلى توسيع بيئة IBM Power الحالية لتشمل IBM Power Virtual Server. كما يوضح Pedro Menezes، الرئيس التنفيذي للمعلومات في Ascendum Portugal: “لقد كانت IBM جزءًا من ركيزتنا التكنولوجية لأكثر من 20 عامًا. مع IBM Power Virtual Server، نستطيع حماية استقرار أنظمتنا الأساسية مع مواكبة التطورات لتلبية متطلبات الأعمال المستقبلية.”
وقد تم التنفيذ بالتعاون الوثيق مع Blue Chip Portugal، وهي شريك ذهبي لشركة IBM. من خلال التعاون الوثيق بينهما، نجحت الفرق في تبسيط إدارة البنية التحتية، وتحسين عمليات الصيانة، وتقليل التعقيدات التشغيلية، مما أدى إلى توفير بيئة هجينة أكثر تكاملاً وأسهل في الإدارة.
من خلال الجمع بين استقرار IBM Power Virtual Server وقابلية التوسع والقدرات المتقدمة لـ IBM Cloud، أسست المؤسسة ركيزة تكنولوجية أكثر مرونة وقدرة على التكيف. غيّر هذا التحول طريقة إدارة العمليات وكيفية استعداد Ascendum Portugal لما هو قادم.
بعيدا عن الاعتبارات المالية، أعاد هذا التحول تشكيل العمليات اليومية. أصبحت صيانة البنية التحتية أسهل في الإدارة بفضل الشراكة مع شركة Blue Chip Portugal، حيث تحسنت موثوقية النظام، واكتسبت المؤسسة رؤية وسيطرة أكبر على بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. كما تلخص Cláudia Vieira، أخصائية المبيعات في Blue Chip Portugal: "كان تركيزنا مع Ascendum Portugal ينصبّ على تبسيط المشهد التكنولوجي، مع ضمان حوكمة قوية، ومرونة عالية، وسهولة في الإدارة. يظهر هذا المشروع كيف يمكن للتعاون الوثيق وتقنية IBM أن يحققا قيمة تجارية طويلة الأمد.
اليوم، تعمل Ascendum Portugal بثقة أكبر في بيئة التكنولوجيا لديها. تتمتع المؤسسة بموقع أفضل للتوسع، والاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات السوق، واتخاذ قرارات مدروسة، مما يعزز مكانتها التنافسية في بيئة تزداد تطلباً.
Ascendum Portugal هي جزء من مجموعة عالمية تقدم خدمات وقدرات توزيع للمعدات والآلات الصناعية. تشتهر الشركة بانضباطها التشغيلي، وخبرتها الفنية، وشراكاتها طويلة الأمد مع العملاء في مختلف الصناعات.
تعد Bluechip Portugal شريكاً ذهبياً لشركة IBM، وتوفر خدمات البنية التحتية، والسحابة، والأمن للمؤسسات التي تدير بيئات تكنولوجيا معلومات حساسة. مع تركيز قوي على الدعم المخصص، تساعد الشركة المؤسسات على تبسيط العمليات التكنولوجية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات بفعالية أكبر، وحماية أصولها الرقمية، من خلال مواءمة الحلول التقنية مع أهداف العمل ومتطلبات الميزانية.
تدعم IBM Power Virtual Server المؤسسات التي تشغل أعباء عمل حيوية تتطلب الاستقرار والتحكم والاستمرارية التشغيلية. وهي توفر أساسًا مرنًا لدعم احتياجات الأعمال المتغيرة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الخصائص التي تعتمد عليها المؤسسات لتشغيل أنظمتها الأساسية بثقة.
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