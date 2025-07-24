ARAUCO وIBM
ARAUCO هي واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج الموارد المتجددة في العالم، بما في ذلك الأخشاب والخشب المُصنع والطاقة. ولتعزيز ميزتها التنافسية وتحسين الأداء البيئي، استخدمت شركة ARAUCO نظام IBM® Rapid Move® for SAP S/4HANA بهدف تقليل الوقت اللازم لاكتساب الإمكانات التحليلية المتقدمة: ما ساعدها على تعزيز الكفاءة وتقليل الهدر وخفض التكاليف.
ولكونها تعمل في بيئة تنافسية، فإن الكفاءة أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى شركة أراوكو. ولتمكين صناعة قرار أسرع وأكثر استنارةً، سعت الشركة إلى إجراء تحليلات فورية باستخدام SAP S/4HANA.
ولتسريع عملية الانتقال من نظام SAP ERP إلى SAP S/4HANA، اختارت شركة ARAUCO نظام IBM Rapid Move for SAP S/4HANA من ™IBM Services—وهو مزيج قوي من أفضل الممارسات والمسرعات والأتمتة.
إن غابات العالم تُعد أصولاً لا غنى عنها في مواجهة تغير المناخ. كما أنها تشكل صميم نموذج أعمال ARAUCO، كما يوضح Leandro San Miguel، رئيس قسم المعلومات في ARAUCO، قائلاً:
"من خلال الإدارة المستدامة لأراضي الغابات، نسعى إلى تحقيق هدفنا المتمثل في بناء اقتصاد قائم على الموارد المتجددة، وتعكس عمليات أعمالنا هذا الطموح. على سبيل المثال، نعمل على تحويل النفايات الناتجة عن طحن الخشب إلى مواد مركبة مثل الألواح الليفية، وإلى كريات الخشب: وهو وقود منخفض الكربون يُشغل مصانعنا."
تعمل شركة ARAUCO في مجال يُعد العمل فيه بكفاءة أمرًا بالغ الأهمية للنجاح التجاري.
يقول Leandro San Miguel: "في كل مرة نفوت فيها موعد تسليم بسبب اضطرارنا إلى إغلاق موقع التصنيع لإجراء أعمال الصيانة، نشعر بتأثير ذلك في صافي الأرباح". "وفي الوقت نفسه، تشكل حرائق الغابات تهديدًا. يجب أن نتأكد من أن مزارعنا تتوسع بالمعدل المتوقع—وهي مهمة صعبة بالنظر إلى أنها تمتد على آلاف الهكتارات من الأراضي—وأننا نحقق التوازن بين فورية طلبات العملاء والنطاقات الزمنية الطويلة اللازمة للزراعة.
في السنوات الأخيرة، تبنت شركة ARAUCO التكنولوجيا لمواجهة هذه التحديات. تستخدم شركة ARAUCO الآن أسطولاً من الطائرات من دون طيار المجهزة بكاميرات لمراقبة غاباتها وضمان نمو أشجارها.
يوضح Leandro San Miguel قائلاً: "لقد أدركنا أن التكنولوجيا يمكن أن تساعدنا أيضًا على تعزيز عمليات التصنيع لدينا. ويضمن توافر أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية تحويل المعدات القديمة إلى مصانع ذكية. لقد كان الهدف هو استخدام بيانات إنترنت الأشياء (IOT) الصناعية للتنبؤ بوقت تعرض المعدات لخطر التعطل، وإجراء الصيانة بشكل استباقي لتقليل فترة التعطل إلى أدنى حد ممكن".
أدركت شركة ARAUCO أن الانتقال من منصة SAP ERP القديمة إلى مجموعة أعمال SAP S/4HANA المخزنة في الذاكرة سيُمكّنها من تضمين بيانات شبه فورية في عمليات الصيانة لديها، وبحثت عن شريك لمساعدتها على تحقيق هدفها.
بعد التقييمات الشاملة لشركات تكامل الحلول المتعددة، اختارت ARAUCO IBM Services كشريك في تنفيذ حل SAP S/4HANA الجديد.
ويستذكر Leandro San Miguel قائلاً: "كان من ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعتنا إلى اختيار IBM Services بهدف توجيهنا خلال رحلتنا التحولية نهجهم الفريد والسريع في الانتقال من SAP ERP إلى SAP S/4HANA". "عندما طرحت شركة IBM نهج IBM Rapid Move for SAP S/4HANA ، أدركنا قيمته على الفور."
ويتابع قائلاً: "بالتعاون مع شركة برمجيات التحول SNP Group، أنشأت شركة IBM منهجية تتضمن تقييمات التأثير والمسرعات وأدوات التحويل الآلي للبيانات. ونتيجةً لذلك، تمكّنا من تبسيط المهام الأساسية مثل تحويل Unicode كجزء من الانتقال إلى SAP S/4HANA بشكل كبير مقارنةً بالأساليب اليدوية التقليدية."
قررت شركة ARAUCO الابتعاد عن الأنظمة المحلية ونشر حل SAP الجديد على السحابة باستخدام IBM Application Management Services for SAP Solutions.
ويوضح Leandro San Miguel قائلاً: "يُعد توافر حلول SAP دائمًا أمرًا لا بد منه. بفضل IBM Cloud Managed Services for SAP Solutions، أصبحنا لا ننعم براحة البال الناتجة عن اتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة فحسب، بل تخلصنا أيضًا من ضرورة إدارة مجموعة التقنيات الأساسية التي تدعم حلول SAP الجديدة، ما يتيح لنا الوقت للتركيز على اختصاصاتنا الأساسية".
باتباع النهج المبين في IBM Rapid Move for SAP S/4HANA، فإن شركة ARAUCO تسير على الطريق الصحيح لتحقيق انتقال سريع ومنخفض المخاطر إلى مجموعة SAP S/4HANA في الذاكرة على IBM Cloud.
يقول Leandro San Miguel: "بدأ تعاوننا مع IBM Services بتقييم IBM لتأثير HANA". "وقد ساعدت هذه العملية على تحديد العوائق التقنية المحتملة قبل أن نبدأ المشروع، وتطوير إستراتيجيات فعالة للتغلب عليها، وهو نهج منحنا ثقة كبيرة في قدرة فريق IBM على تحقيق انتقال سلس إلى SAP S/4HANA."
في الوقت الحالي، تعمل IBM Services مع شركة ARAUCO لمساعدة الشركة على إعداد بيئة SAP ERP المحلية الحالية للانتقال إلى السحابة من خلال ترقية العناصر الرئيسية، مثل تمكين تحويل Unicode في خطوة واحدة. بعد إعداد بيئات الاختبار وضمان الجودة والإنتاج لنظام SAP S/4HANA على IBM Cloud، ستعمل IBM على نقل البيانات إلى المنصة الجديدة.
ويضيف Leandro San Miguel قائلاً: "من خلال نسخ بياناتنا بين مركزي بيانات IBM على الساحلين الشرقي والغربي بالولايات المتحدة الأمريكية، يمكننا ضمان بقاء منصة SAP متاحة على الإنترنت حتى في حال انقطاع الخدمة في أحد الموقعين". "بفضل IBM Application Management for SAP Solutions، يمكننا توفير خدمات SAP موثوقة ومتاحة دائمًا في عملياتنا في ستة بلدان حول العالم."
بفضل SAP S/4HANA، تستعد ARAUCO لإطلاق القيمة الحقيقية لبياناتها من خلال اتخاذ قرارات قائمة على المعارف شبه الفورية بشأن العمليات.
يقول Leandro San Miguel: "تُعد التكنولوجيا طريقة فعالة لمواجهة أزمة المناخ". "بفضل IBM Rapid Move for SAP S/4HANA، نتوقع أننا سنقطع شوطًا كبيرًا في رحلة التحول إلى السحابة مقارنةً بالمنهجيات التقليدية."
ويتابع قائلاً: "عندما نبدأ العمل بنظام SAP S/4HANA، سنكتسب الإمكانات التي ستساعدنا على تعزيز كفاءتنا والأداء لزيادة الأرباح. من خلال تزويد مصانعنا بأجهزة إنترنت الأشياء الصناعية، سنتمكن من استخدام الصيانة التنبؤية لزيادة توافر أصولنا وتقليل مخاطر التأخيرات المكلفة."
بالتعاون الوثيق مع شركة IBM، تمضي ARAUCO قدمًا في برنامج التحول الرقمي. بالإضافة إلى نشر أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية عبر المرافق الصناعية الحالية في أمريكا الجنوبية، تستثمر الشركة في أكثر من 200 مبادرة تقنية، والتي تشمل إنشاء الجيل القادم من المصانع الذكية.
ويعلق Leandro San Miguel قائلاً: "نموذج أعمالنا هو استجابة مستدامة لتحديات تغير المناخ وتزايد عدد سكان العالم". "من خلال الحفاظ على سلامة مزارع الغابات، نساعد على خفض الكربون ونسهم في جعل الهواء أنظف في الدول التي نعمل بها. ومن خلال إدارة أعمالنا ببيانات في الوقت الفعلي، فإننا نضمن أننا نعمل بطريقة بسيطة وميسورة التكلفة تعزز هوامش أرباحنا وتوفر رأس المال للاستثمار في نمو الأعمال".
ويختتم حديثه قائلاً: "بفضل SAP S/4HANA وIBM Services، أصبحنا في وضع أفضل لتوسيع نطاق أعمالنا إلى أسواق عالمية جديدة، وتوفير مزايا الموارد المتجددة إلى المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم."
تأسست شركة ARAUCO (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) في عام 1979 ومقرها في سانتياغو، تشيلي، وهي شركة متخصصة في لب الخشب والخشب المُصنع والغابات. تمتلك الشركة 47 مرفق تصنيع في أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى أوروبا وجنوب أفريقيا، وتحقق الشركة إيرادات سنوية تعادل 5.7 مليارات دولار أمريكي.
للتعرف على المزيد حول IBM SAP Alliance، يُرجى التواصل مع ممثل IBM أو IBM Business Partner أو تفضل بزيارة الموقع التالي: ibm.com/sap
للتعرف على المزيد حول IBM Services، يُرجى التواصل مع ممثل IBM أو IBM Business Partner، أو تفضل بزيارة الموقع التالي: ibm.com/services/sap/s4hana
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يقع المقر الرئيسي لشركة SNP Group في هايدلبرغ بألمانيا، وهي تساعد المؤسسات على تحويل نماذج أعمالها وتبني التقنيات الجديدة. يعمل لدى شركة SNP أكثر من 1350 موظفًا حول العالم، وتعمل برمجيات وخدمات الشركة على التسهيل على الشركات في عملية تحديث تطبيقات الأعمال العالمية وتحسينها: تمكين صناعة القرار القائمة على البيانات. لمعرفة المزيد حول الحلول المقدمة من SNP Group، تفضل بزيارة الموقع التالي: snpgroup.com (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) .
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