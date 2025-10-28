تعزز شركة API Holdings الموثوقية في مجال الرعاية الصحية باستخدام IBM Instana

من خلال المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل شركة API Holdings—الشركة المالكة لكل من PharmEasy وThyrocare وRetailio—على تعزيز مدة التشغيل وتسريع الابتكار وتحسين كفاءة المطورين

ضمان كفاءة أداء التطبيقات على نطاق واسع

تؤدي API Holdings Limited (API)، الشركة المالكة للعلامات التجارية الرائدة في مجال الرعاية الصحية الرقمية مثل PharmEasy وThyrocare وRetailio، دورًا مهمًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية لملايين العملاء والشركات في جميع أنحاء الهند. ومع توسيع المؤسسة لنطاق عملياتها وتنوع عروضها، أصبحت تطبيقات شركة API، القائمة على بنية الخدمات المصغرة الديناميكية، معقدة بشكل متزايد.

يتطلب الحفاظ على كفاءة الأداء والتوافر والسرعة في هذه البيئة رؤية أعمق واستجابة أسرع للحوادث وإدارة استباقية. ولدعم استمرارية الأعمال وتقديم تجارب عملاء سلسة، احتاجت API إلى حل مراقبة متقدم يمكنه مراقبة مجموعة التقنيات بأكملها في الوقت الفعلي وتمكين الفرق الهندسية من التصرف بسرعة وحسم.
حتى 30% انخفاض في متوسط وقت للإصلاح (MTTR)
لقد أصبح IBM Instana مركز قيادتنا لإدارة الحوادث—فهو سهل الاستخدام وفائق الإمكانات وملائم للمطورين. بدءًا من إرسال التنبيهات في الوقت الفعلي وحتى تحليل الأسباب الأساسية، يؤدي البرنامج دورًا محوريًا في الحفاظ على مدة تشغيل تطبيقاتنا، ما يؤدي إلى تعزيز ثقة العملاء في نهاية المطاف.
Vivek Kumar Singh نائب رئيس قسم الهندسة API Holdings
أصبحت المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عاملاً داعمًا للأداء

ولتلبية هذه الاحتياجات، تعاونت شركة API مع IBM لتنفيذ IBM Instana Observability—وهي منصة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نشرت شركة API منصة IBM Instana عبر أعمالها الأساسية، واكتسبت بذلك رؤية شاملة في الوقت الفعلي لأنظمتها الموزعة.

لقد غيرت الواجهة سهلة الاستخدام في المنصة، إلى جانب التنبيه التلقائي وتحليل الأسباب الأساسية (RCA) السريع، طريقة إدارة الفرق الهندسية في API لعمليات النظام والحوادث. وبفضل التكامل بسلاسة مع أدوات التعاون والأتمتة المتوفرة، تعمل Instana الآن كمركز قيادة مركزي لإدارة الحوادث في المؤسسة—ما يؤدي إلى تعزيز الموثوقية والمرونة.

وقد مكن هذا التحول الفرق من التركيز على الابتكار مع ضمان عدم انقطاع خدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة للعملاء.
وأتاحت الثقة العالية في مراقبة التطبيقات ومدة التشغيل مزيدًا من الوقت لفرقنا التقنية من أجل الابتكار وأداء أعمال ذات قيمة أعلى، مثل طرح خدمات جديدة بسرعة على منصاتنا.
Vivek Kumar Singh نائب رئيس قسم الهندسة API Holdings
مرونة أقوى، وابتكار أسرع، وإنتاجية أعلى

منذ استخدام منصة Instana، نجحت API في تقليل متوسط الوقت اللازم لحل المشكلات (MTTR) في النظام بنسبة تصل إلى 30%، ما أدى إلى تعزيز مدة تشغيل التطبيقات وتحسين تجربة المستخدم بشكل كبير. أصبح لدى فرق التطوير الآن فرصة أكبر للتركيز على تطوير خدمات جديدة وطرحها بشكل أسرع، وهو ما يسهم بشكل مباشر في نمو أعمال شركة API.

وبفضل دمج المراقبة حاليًا في عملياتها، أصبح لدى API أساس قابل للتوسع لدعم توسعها المستقبلي والإستراتيجية الرقمية المتطورة. لم يقتصر التعاون مع IBM على تعزيز المرونة التشغيلية لشركة API فحسب، بل عزز أيضًا قدرتها على الابتكار بكل ثقة في قطاع الرعاية الصحية الرقمية سريع التطور.
نبذة عن API Holdings Limited

API Holdings Limited، التي تأسست في عام 2019، هي منصة رعاية صحية رقمية رائدة في الهند، تدير نظامًا بنائيًا شاملاً يلبي احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة. تشمل المحفظة الاستثمارية للشركة علامات تجارية شهيرة مثل PharmEasy وDocon وThyrocare وRetailio وAknamed. تحت اسم هذه العلامات التجارية، تقدم شركة API مجموعة من الخدمات، بما في ذلك توصيل الأدوية الموصوفة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية إلى المنازل، والاستشارات عن بُعد والفحوصات التشخيصية. تتمثل مهمة الشركة في جعل الرعاية الصحية فائقة الجودة متاحة بأسعار معقولة في جميع أنحاء الهند من خلال دمج التقنيات مع خدمات الرعاية الصحية.

 مكون الحل IBM Instana
الوصول إلى بيانات الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) في الوقت الفعلي

استكشف أداء تطبيقات السحابة الأصلية مع المراقبة التلقائية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

