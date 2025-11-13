في عالم التجزئة التنافسي اليوم، يجب على الشركات إعطاء الأولوية لرضا العملاء وولائهم لتعزيز النجاح على المدى الطويل. فالإقرار بتعليقات العملاء والاستجابة لها يعزز الثقة والولاء، ما يؤدي إلى معدلات احتفاظ أعلى ورضا أكبر للعملاء. ولكن دون الأدوات الخلفية المناسبة، يمكن أن يأتي نمو الشركة بنتائج عكسية.
تأسست شركة Aditya Birla Fashion Retail Limited (ABFRL) في عام 1997، وتُعَد موطنًا لبعض من أكثر العلامات التجارية شهرة في الهند، مع شبكة تضم نحو 3,000 متجر و40 مستودعًا، وحضورًا قويًا على 10 منصات تسوُّق إلكترونية، تقدِّم خدماتها للملايين من العملاء محليًا ودوليًا من خلال التوصيل العادي والتوصيل السريع المحلي والاستلام من المتاجر.
مع التوسع الكبير لهذه الشركة العملاقة في قطاع التجزئة، ازدادت أيضًا التعقيدات في معالجة الطلبات من مصادر متعددة. حيث استدعت شبكة المخازن والمتاجر والقنوات الإلكترونية الواسعة، بما في ذلك الأسواق الإلكترونية، نشرًا سلسًا متعدد الحالات لضمان الأداء الأمثل في تلبية الطلبات.
لكي تتمكن ABFRL من التوسع بفاعلية دون التأثير سلبًا في العملاء، كانت الشركة بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من نظام إدارة الطلبات (OMS) مع إضافة المزيد من العلامات التجارية واستيعاب توقعات النمو المستقبلية. استعانت الشركة بشركة IBM لمساعدة الفريق على تنفيذ نظام قابل للتوسع يعزز تجربة العملاء من خلال ميزات موثوق بها وقابلة للتخصيص. كان الهدف هو إعادة هيكلة النظام لضمان تحديثات دقيقة للمخزون وتحسين رضا العملاء ومستوى الخدمة في عمليات تلبية الطلبات والتوصيل.
قامت ABFRL بنشر الحل المحلي IBM® Sterling Order Management لمعالجة مشكلات تلبية الطلبات وإدارة المخزون. تمكَّنت شركة التجزئة من تسريع تبسيط إدارة التجارة الإلكترونية وعمليات مراكز التوزيع، حيث يوفر البرنامج الجديد قدرات مرنة لتلبية الطلبات، وهو أمر أساسي للشركة لمواكبة الطلب عبر الإنترنت وتحسين تجربة العملاء.
شهدت ABFRL تحسينات كبيرة في النظام بفضل IBM Sterling Order Management. حققت الشركة درجة عالية من قابلية التوسع من خلال النسخة المعتمدة على الحاويات، والقدرات متعددة القنوات، ودعم قدرات الأسواق الإلكترونية. أصبح بإمكان شركة البيع بالتجزئة العملاقة الآن تتبُّع مستويات المخزون بشكل استباقي وتحسينها، بالإضافة إلى تحديد خيارات تلبية الطلبات الجديدة والفعَّالة. بعد حصوله على رؤية مجمَّعة، يعمل الموزع على تحسين المخزون عبر المؤسسات المتعددة وتحسين قرارات الالتزام بالطلبات والمصادر.
أسهمت الحاويات في زيادة قدرة معالجة المخزون ثلاث مرات (من 2.5 مليون إلى أكثر من 8 ملايين سجل يوميًا)، وتقليص وقت النشر بنسبة 75%، وتقليل فترة التعطل بأكثر من 80%، وتمكين التوسع التلقائي الديناميكي لمواكبة الطلب، ما أدى إلى تقليل تكاليف البنية التحتية في فترات انخفاض الحمل. أصبحت ترقية نظام إدارة الطلبات (OMS) وتجهيز البيئة تستغرق ساعات بدلًا من أسابيع، ما يُتيح تكامل العلامات التجارية بسرعة وتوسيع القدرات خلال مواسم الذروة.
يستخدم فريق خدمة العملاء أيضًا نظام Sterling OMS لتتبُّع الطلبات لكلٍّ من عمليات brand.com والأسواق الإلكترونية. يدير النظام عمليات الاسترداد ويطلقها بسلاسة، دون أي فشل في أي عملية استرداد حتى الآن، ويضمن مزامنة دقيقة للبيانات مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP).
توفر الشركة تقديرات دقيقة للتوصيل من خلال توحيد جداول الإنتاج وخيارات المصادر وتوافر المخزون عبر كيانات متعددة.
يقع مقر شركة ABFRL في الهند ، وهي شركة تجارة أزياء هندية سريعة النمو وتتخذ من مومباي مقرًا لها. توظِّف شركة البيع بالتجزئة أكثر من 28,500 شخص، وتمتلك شبكة تضم ما لا يقل عن 3,977 متجرًا، بالإضافة إلى تواجدها في نحو 33,535 منفذًا متعدد العلامات التجارية و6,723 نقطة بيع في المتاجر الكبرى على مستوى البلاد.
تلبية الطلب المثالي من خلال حل متكامل يحقق الاستدامة عبر قنوات متعددة
