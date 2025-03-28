على مدى السنوات العديدة الماضية، ركزت IBM على مبادرات الثورة الصناعية الرابعة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في الشرق الأوسط، حيث كانت رائدة في برامج التحول الرقمي. وتعد الشراكة مع شركات النفط الوطنية في المنطقة أولوية قصوى حيث تعمل IBM على تقديم القيمة من خلال الشراكات العملية التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء الصناعي والأمن الإلكتروني وسلسلة الكتل.

وفي الوقت نفسه، كان هاني نهيد، رئيس فريق العلوم الجيولوجية في أدنوك، وفريقه يفكرون في استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة وتسريع عملية وصف المقطع الرقيق. لذلك عندما التقى نهيد، برفقة Douglas Boyd، عالم الفيزياء البترولية في المركز التقني، وهشام شبل، جيولوجي المركز التقني (اختصاصي بالبتروغرافيا)، بممثل شركة IBM في عشاء عمل صناعي، أصبحت إمكانية استخدام حلول الذكاء الاصطناعي و Watson Solution لمواجهة هذا التحدي باستخدام تقنية visual recognition موضوعًا ذا اهتمام مشترك.

يوضح Boyd: «لقد أجرينا مناقشة قصيرة مع ممثل IBM حول كيفية متابعة هذا الطموح. بدأنا بالعمل مع علماء البيانات لتدريب المنصة بشكل متكرر. ثم قمنا بإعداد مجموعة عينات صغيرة لهم لتحليلها كدليل على المفهوم. وقد أدى ذلك إلى تحقيق نتائج دقيقة للغاية، تعادل ما حققه أخصائي النفط الأكثر خبرة لدينا. لقد تأثرنا للغاية، ومضينا قدمًا من هناك».

وفي هذه الحالة، عمل فريق من شركة IBM يضم ممثلين من أقسام IBM Industry و ®IBM Services و ®IBM Cloud مع شركة أدنوك لبدء المرحلة الأولى من مشروع متعدد المراحل. وانتقلوا معاً من المهام البسيطة إلى المهام المتزايدة الصعوبة، مستخدمين عناصر الذكاء الاصطناعي في التعرف على الصور الإدراكية ومعالجة اللغة الطبيعية والانحدار. أمضى الفريق أربعة أسابيع في تدريب خدمة IBM Watson Visual Recognition على تصنيف صور الصخور ثنائية الأبعاد (2D) وفقًا لخصائصها البصرية.

ومع استمرار المشروع، يخطط الفريق لتدريب Watson solution لاستخراج معلومات إضافية من الصور. يوضح شبل: "نريد توسيع بيانات المقطع الرقيق للصور الصخرية التي نلتقطها من باطن الأرض في أبوظبي بشكل كبير. تستند العديد من قرارات الإدارة والتطوير التي نتخذها إلى الخصائص والتفسيرات التي يقوم بها خبراء التنقيب عن البترول لدينا. كلما زاد عدد نقاط البيانات التي يمكننا استخدامها، كلما كانت نماذجنا وخطط التطوير الخاصة بنا واستخراج الهيدروكربون أفضل وأكثر كفاءة. وهذا أمر أساسي لنجاح صناعتنا."