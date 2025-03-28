تعد أبو ظبي، أكبر الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث المساحة وعدد السكان، وواحدة من أغنى مصادر الهيدروكربونات في العالم. يقع ما يقرب من تسعة في المائة من احتياطيات النفط المعروفة في العالم وخمسة في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي داخل صخور كربونية عميقة تحت صحاري ومياه أبوظبي.
أدنوك هي واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم. وهي تدرك قيمة دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها التجارية من أجل تحسين العمليات وتعزيز الانتعاش وتحسين عملية صنع القرار. تقود أدنوك عملية تبني الذكاء الاصطناعي من خلال تبسيط الطريقة التي تدرس بها المكامن الهيدروكربونية في أبوظبي.
يسعى منتجو النفط مثل أدنوك إلى تعظيم كفاءة استخراج النفط من خلال استخدام أقل عدد من الآبار وأقل كمية من المياه وأقل قدر من الإنفاق. ولتحقيق هذا الهدف، يقوم المهندسون ببناء نماذج محاكاة رقمية للمكامن لاختبار سلوكها، بما في ذلك مساحة التخزين (المسامية)، والقدرة على التدفق (النفاذية)، وكمية النفط (الاستخلاص المحتمل). وتسمح النماذج للمهندسين بالنظر في خصائص التطوير المختلفة، بما في ذلك تباعد الآبار، ونوع البئر، وعدد الآبار، ومخططات الحفاظ على الضغط.
يمكن لحل ®IBM Watson تحليل 527 صورة في الثانية
منح أدنوك القدرة على تصنيف ما يصل إلى 25000 صورة في اليوم
إن أساس الدقة التنبؤية لمحاكي المكامن—الذي يُستخدم لتوجيه قرارات الإدارة المتعلقة بتطوير الحقول التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات—هو دقة النموذج الجيولوجي. تعتمد الجيولوجيا على أوصاف الصخور المجهرية البصرية التي تم الحصول عليها باستخدام المجهر الضوئي في عملية بطيئة وكثيفة العمالة بالكاد تغيرت منذ ولادة الجيولوجيا الحديثة في عام 1793.
وعلاوة على ذلك، عندما يتقاعد خبير في مجال التنقيب عن البترول يتمتع بخبرة عقود من الزمن، تفقد أدنوك الخبرة المتراكمة لهذا الشخص. ومع وجود العديد من المهن السريعة ذات التقنية العالية للاختيار من بينها، يختار عددًا قليلًا من الشباب أن يصبحوا متخصصين في مجال التنقيب عن البترول. ولهذه الأسباب، سعت شركة أدنوك إلى إيجاد طريقة للحفاظ على خبرة خبرائها وتحسين العملية، ربما داخل آلة.
على مدى السنوات العديدة الماضية، ركزت IBM على مبادرات الثورة الصناعية الرابعة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في الشرق الأوسط، حيث كانت رائدة في برامج التحول الرقمي. وتعد الشراكة مع شركات النفط الوطنية في المنطقة أولوية قصوى حيث تعمل IBM على تقديم القيمة من خلال الشراكات العملية التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء الصناعي والأمن الإلكتروني وسلسلة الكتل.
وفي الوقت نفسه، كان هاني نهيد، رئيس فريق العلوم الجيولوجية في أدنوك، وفريقه يفكرون في استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة وتسريع عملية وصف المقطع الرقيق. لذلك عندما التقى نهيد، برفقة Douglas Boyd، عالم الفيزياء البترولية في المركز التقني، وهشام شبل، جيولوجي المركز التقني (اختصاصي بالبتروغرافيا)، بممثل شركة IBM في عشاء عمل صناعي، أصبحت إمكانية استخدام حلول الذكاء الاصطناعي و Watson Solution لمواجهة هذا التحدي باستخدام تقنية visual recognition موضوعًا ذا اهتمام مشترك.
يوضح Boyd: «لقد أجرينا مناقشة قصيرة مع ممثل IBM حول كيفية متابعة هذا الطموح. بدأنا بالعمل مع علماء البيانات لتدريب المنصة بشكل متكرر. ثم قمنا بإعداد مجموعة عينات صغيرة لهم لتحليلها كدليل على المفهوم. وقد أدى ذلك إلى تحقيق نتائج دقيقة للغاية، تعادل ما حققه أخصائي النفط الأكثر خبرة لدينا. لقد تأثرنا للغاية، ومضينا قدمًا من هناك».
وفي هذه الحالة، عمل فريق من شركة IBM يضم ممثلين من أقسام IBM Industry و ®IBM Services و ®IBM Cloud مع شركة أدنوك لبدء المرحلة الأولى من مشروع متعدد المراحل. وانتقلوا معاً من المهام البسيطة إلى المهام المتزايدة الصعوبة، مستخدمين عناصر الذكاء الاصطناعي في التعرف على الصور الإدراكية ومعالجة اللغة الطبيعية والانحدار. أمضى الفريق أربعة أسابيع في تدريب خدمة IBM Watson Visual Recognition على تصنيف صور الصخور ثنائية الأبعاد (2D) وفقًا لخصائصها البصرية.
ومع استمرار المشروع، يخطط الفريق لتدريب Watson solution لاستخراج معلومات إضافية من الصور. يوضح شبل: "نريد توسيع بيانات المقطع الرقيق للصور الصخرية التي نلتقطها من باطن الأرض في أبوظبي بشكل كبير. تستند العديد من قرارات الإدارة والتطوير التي نتخذها إلى الخصائص والتفسيرات التي يقوم بها خبراء التنقيب عن البترول لدينا. كلما زاد عدد نقاط البيانات التي يمكننا استخدامها، كلما كانت نماذجنا وخطط التطوير الخاصة بنا واستخراج الهيدروكربون أفضل وأكثر كفاءة. وهذا أمر أساسي لنجاح صناعتنا."
وقد نجح بالفعل استخدام أدنوك للذكاء الاصطناعي في تعزيز البحث الجيولوجي. على الرغم من أن حفر عينات الصخور ومسحها يجب أن تظل عمليات يدوية، إلا أن تصنيف الصور أصبح الآن أسرع بكثير وأكثر آلية. نظرًا لأن Watson يمكنه تحليل 527 صورة في الثانية، فإن تحليل جميع العينات المأخوذة من خزان واحد يستغرق الآن دقائق فقط–وليس شهورًا.
بالإضافة إلى الزيادة في سرعة التصنيف، يختبر نهيد وفريقه بالفعل العديد من المزايا الرئيسية الأخرى لحل Watson solution المستند إلى الذكاء الاصطناعي. ومع تقليل وقت التحليل بشكل كبير، يمكن لأدنوك تقييم المزيد من عينات الصخور من العديد من الآبار، وهو ما يتيح توليد المزيد من البيانات الأكثر تحديدًا. وهذا بدوره يؤدي إلى نماذج تحت سطحية أكثر دقة وفعالية.
ويساهم الحل أيضًا في تحسين الاتساق. يقول نهيد: "سيوفر عالمان جيولوجيان مختلفان بمستويات مختلفة من الخبرة مستويات مختلفة من الدقة في أوصافهما الصخرية. ومع IBM Watson، نضمن أن يكون الوصف والتفسير دائمًا على مستوى الخبراء وأن يظل ثابتًا على مر السنين." ويتابع: "تعمل هذه العوامل على تعزيز نماذجنا تحت السطحية، والتي بدورها تزيل المخاطر بشكل كبير وتدعم قرارات استثمارية أفضل في التطورات الميدانية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".
وتوفر مكتبات الذكاء الاصطناعي من IBM Watson لشركة أدنوك وسيلة للحفاظ على خبرة خبراء التنقيب عن البترول لديها على مدى عقود من الزمن دون الحاجة إلى الخضوع لعملية طويلة تستغرق سنوات لتدريب خبراء جدد. يقول نهيد: "يتيح لنا الحل توفير وقت الجيولوجيين لدينا للتركيز على توليد النماذج، بالإضافة إلى نقل معرفة وخبرات خبرائنا إلى الآلة حتى نتمكن من الاستفادة من خبرتهم بعد انتقالهم."
يشعر نهيد وفريقه بالتفاؤل بشأن مستقبل المشروع. يقول شبل: "في نهاية المطاف، أرى أن التعلم الآلي يساعدنا في عملية إنشاء النماذج الجيولوجية التمثيلية بأكملها ويساعدنا على تكوين فهم واضح لباطن الأرض. وتتيح لنا الشراكات المتطورة في مجال التكنولوجيا والابتكار وضع خطط تطوير تساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية: زيادة معدل الاستخلاص في نهاية عمر الحقل إلى 70٪، والمساعدة في نهاية المطاف في تحقيق المزيد من الأرباح في مجال الاستكشاف والإنتاج في أدنوك."
وتشعر IBM أيضًا بالتفاؤل إزاء نجاح التعاون مع أدنوك. يشرح طلال ملص، رئيس قسم الممارسات المعرفية والتحليلية في IBM الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي هو شراكة بين الإنسان والآلة. وتعد هذه المبادرة مع أدنوك واحدة من أكثر حالات الاستخدام إثارة في صناعة الكيماويات والبترول—الجيولوجيا المعرفية، التي تحاكي الجيولوجيين وعلماء البتروغرافيا في تصنيف عينات الصخور بدقة عالية على نطاق هائل. إنها خير مثال على كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية وتحرير الخبراء ذوي المهارات العالية للأنشطة ذات القيمة الأعلى."
أضاف يحيى محمود، رئيس قطاع المنتجات الصناعية والكيماويات والصناعات البترولية في IBM الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن في IBM نؤمن بالابتكار الذي يهم شركتنا والعالم. نجرؤ على خلق أفكار أصلية بتركيز وتفانٍ لنجاح عملائنا. وقد بعثت الشراكة بين أدنوك وشركة IBM هذه القيم إلى الحياة. تنبثق سلسلة القيمة بأكملها من علوم الأرض، وكان من البديهي أن تبدأ من هناك. ونحن نشارك أدنوك طموحها في مواصلة تطوير الحل للاستفادة من المزيد من نقاط البيانات من باطن الأرض لتعزيز استخلاص المواد الهيدروكربونية".
في عام 1971 تأسست أدنوكرابط خارجي (الرابط موجود خارج ibm.com) وهي مجموعة رئيسية متنوعة من شركات الطاقة والبتروكيماويات. وتنتج حوالي ثلاثة ملايين برميل من النفط و 10.5 مليار قدم مكعب من الغاز الخام كل يوم. يتم تنفيذ أنشطتها المتكاملة في مجالات التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والمعالجة بواسطة 14 شركة فرعية متخصصة ومشاريع مشتركة.
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تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، يوليو 2021.
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