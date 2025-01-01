توفر منصة IBM للذكاء الاصطناعي مجموعة شاملة من الأدوات التي تعالج القدرات في نموذج قدرات المؤسسة. يتطرق هذا القسم إلى تخطيط القدرة على المنتج الموضح أدناه؛ حيث يوثق كيفية تحقيق منصة IBM لمجموعة القدرات في بنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.
مراجعة بنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية في مركز هندسة السحابة الهجينة
يوثق هذا القسم كيفية توافق مجموعة منتجات IBM للذكاء الاصطناعي مع مجموعات القدرات داخل نموذج المؤسسة حسب كل مجموعة قدرات.
توفر منصة IBM watsonx.ai مجموعة كاملة من القدرات في مجموعة قدرات Model Hub. وتتوفر منصة watsonx.ai كخدمة قائمة على السحابة وكحزمة نشر محلية. ويمكن تمكين نهج النشر المختلط الذي يجمع بين القدرات المحلية والقدرات السحابية. كما يمكن تزويد مهندسي بنية التصميم بالمرونة التي يحتاجونها لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بهم دون حاجة إلى تنازلات كبيرة عن بعض ميزات البنية.
توفر منصة IBM watsonx.ai القدرات لإدارة دورة حياة النموذج، واستنتاج النموذج، وإدارة سياسة الوصول إلى النموذج لمجموعة القدرات لاستضافة النماذج. وبالنسبة لاستنتاج النموذج، توفر منصة watsonx.ai للمؤسسات القدرة على نشر نماذج الذكاء الاصطناعي كخدمات REST باستخدام واجهة API مشتركة. وهذا يجعل من السهل على مطوري حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية دمج نماذج الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتهم وسهولة الوصول إليها، مع تمكين علماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي أيضًا من تحديث نماذج الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت دون تأثير سلبي على التطبيقات المستهلكة.
توفر منصة watsonx.ai مساحات نشر لمعالجة قدرات إدارة سياسة الوصول إلى النموذج. وتعد مساحات النشر مجموعات يتم التحكم في الوصول إليها من نماذج ونماذج الذكاء الاصطناعي والبيانات والبيئات القابلة للنشر والتي يمكن للمؤسسات استخدامها لإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية والتحكم في مستويات الوصول إلى هذه الأصول.
بالنسبة لإدارة دورة حياة النموذج، تمنح منصة watsonx.ai المؤسسات القدرة على نشر النماذج وتحديثها وإيقافها/حذفها بمرور الوقت.
توفر منصة IBM watsonx.ai قدرات الضبط الدقيق للنموذج وتضمين التوليد داخل مجموعة تخصيص النموذج. ويتم دعم ضبط النموذج من خلال الحل الملحق، وهو Red Hat Openshift AI.
توفر منصة IBM watsonx.governance غالبية القدرات في مجموعة حوكمة النموذج والبيانات. وعلى وجه التحديد، توفر watsonx.governance إدارة النماذج وبطاقة البيانات، وإدارة فهارس النماذج، وحوكمة المخاطر النموذجية، والإدارة القانونية وإدارة الامتثال. ويتم توفير إدارة فهرس البيانات من قِبل IBM watsonx.data.
مراقبة النموذج هي الجانب التشغيلي لإدارة النموذج والبيانات؛ ولذا فإن IBM watsonx.governance يوفر العديد من القدرات مع مجموعة مراقبة النموذج لاستكمال إمكانات إدارة النموذج والبيانات التي يوفرها. وعلى وجه التحديد، يوفر watsonx.governance القدرة على كشف HAP، وكشف انحراف النموذج، والتعليقات والتحسين، والشرح، وتقييم النموذج داخل هذه المجموعة.
IBM watsonx.ai يوفر القدرات الهندسية السريعة والضبط الفوري داخل مجموعة GenAI الهندسية. يتم دعم ضبط النموذج بواسطة حل مصاحب، Red Hat Openshift AI.
IBM watsonx Orchestrate يستخدم معالجة اللغة الطبيعية للاستفادة من فهرس المهارات الأساسية والمتقدمة لتنفيذ طلباتك - في السياق وبالترتيب الصحيح.